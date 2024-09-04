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Разведенная певица Алсу: Раньше у меня была поддержка, теперь все на мне

15:40
  • среда
  • 04 сентября 2024

Артистка дала откровенное интервью

В конце августа певица Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары осталось трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль. Ходят слухи, что певица устала терпеть неверность мужа. Впрочем, этот брак остался в прошлом, и артистка с надеждой смотрит в будущее. Алсу дала первое интервью после развода.

Для начала она призналась, что получила колоссальную поддержку, причем не только от родных и близких, но и совсем посторонних людей.  Алсу не скрывает, что жизнь ее в последнее время сильно изменилась.

"Так сложилось, что до замужества я была под опекой своего отца, потом, во время брака, под опекой своего мужа. Я на 100% самостоятельной никогда и не была. Для меня было очень трудно перевернуть эту страницу и встать на новый путь… Трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут все. Правда. Мы - супердевочки! Все, без исключения", - заявила Алсу.

Она рассказала, что с головой ушла в работу. У нее много новых проектов, предложений, она пробует себя в разных направлениях. А скоро у Алсу состоится первый за пять лет сольный концерт. Билеты на него разошлись, как горячие пирожки. Певица не скрывает, что очень волнуется.

"Это большая ответственность для меня. Потому что я редко даю сольные концерты. Последний у меня был лет пять назад. Поэтому я, конечно, немного переживаю. Раньше у меня была поддержка, теперь все на мне", - призналась певица в беседе с "КП".

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