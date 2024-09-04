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Российских чиновников обяжут пользоваться общественным транспортом

15:47
  • среда
  • 04 сентября 2024

Необычное для них путешествие придется совершать дважды в неделю

Российских чиновников обяжут пользоваться общественным транспортом. Внесенный в Госдуму законопроект предлагает руководителям органов власти и депутатам всех уровней дважды в неделю устраивать "день без автомобиля".

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Инициатор закона - депутат от фракции "Новые люди" Владимир Плякин. Он предлагает чиновникам использовать общественный транспорт для прибытия на рабочее место. Предполагается, что даты и порядок проведения "Дней без автомобиля" будут устанавливаться кабмином.

По мнению авторов законопроекта, он поможет должностным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в их регионе. Кроме того, нововведение повысит доверие граждан к представителям власти, передает ТАСС.

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