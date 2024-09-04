ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кабмин выделит более 10 млрд рублей для девяти регионов

15:57
  • среда
  • 04 сентября 2024

Об этом рассказал председатель правительства

Правительство России выделит более 10 миллиардов рублей для девяти регионов — средства пойдут на решение социально значимых задач. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Как уточнил политик, деньги получат Республика Алтай, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува и Хакасия, Камчатский край и три области: Орловская, Еврейская Автономная и Ульяновская.

Власти этих субъектов смогут использовать выделяемые финансы на обеспечение сбалансированности бюджетов, а также решить с их помощью целый ряд социально значимых задач для жизни людей и развития этих регионов, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство дополнительно направит Курской области 15,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы пойдет на приобретение жилья для потерявших его в результате нападения украинских националистов.

Кроме того, чтобы помочь жителям Курской области, до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах региона услуги связи для населения будут бесплатными даже при отрицательном балансе счета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.