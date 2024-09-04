Кабмин выделит более 10 млрд рублей для девяти регионов

Об этом рассказал председатель правительства

Правительство России выделит более 10 миллиардов рублей для девяти регионов — средства пойдут на решение социально значимых задач. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

Как уточнил политик, деньги получат Республика Алтай, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Тува и Хакасия, Камчатский край и три области: Орловская, Еврейская Автономная и Ульяновская.

Власти этих субъектов смогут использовать выделяемые финансы на обеспечение сбалансированности бюджетов, а также решить с их помощью целый ряд социально значимых задач для жизни людей и развития этих регионов, сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство дополнительно направит Курской области 15,5 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы пойдет на приобретение жилья для потерявших его в результате нападения украинских националистов.

Кроме того, чтобы помочь жителям Курской области, до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах региона услуги связи для населения будут бесплатными даже при отрицательном балансе счета.

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