Во всех регионах все больше добровольцев решают заключить контракты с Минобороны

В Москве в Едином центре новобранцы проходят медкомиссию и подписывают необходимые документы

Тридцатимиллиметровая пушка разносит условную цель в щепки. За минуту она способна выпускать до двухсот снарядов. При этом в связке с новейшим боевым модулем "Бережок" работать оператору-наводчику БМП-2 стало гораздо проще. Это эффективное и грозное оружие. Бойцы осваивают его в течение нескольких месяцев, одновременно с этим получая и другие полезные навыки.

Подготовка военнослужащих осуществляется на учебных местах по следующим дисциплинам: тактическая подготовка, тактическая медицина, инженерная подготовка. Программа создана с учетом опыта специальной военной операции.

Вот, к примеру, занятия по тактической медицине. Боец обязан научиться быстро и правильно накладывать себе жгут для остановки кровотечения в условиях имитации боя. А вот тут инструктор-медик объясняет, как пользоваться различными средствами, которые помогут спасти жизнь при ранении.

Все эти ребята, внимательно слушающие инструктора, подписали контракт и пошли служить добровольно. У большинства за плечами срочная служба. Кто-то уже воевал в зоне СВО. Кто-то отправится туда впервые, прекрасно понимая, что в столь сложный период стране необходимо помочь.

Сюда они прибывают со всей страны - Владивосток, Севастополь, Волгоград. Дмитрий, к примеру, на гражданке занимался строительным бизнесом. Неплохо зарабатывал. Однако решил все оставить, подписал контракт и отправился защищать Родину.

Государством предусмотрены различные социальные льготы и выплаты военнослужащим, заключившим контракт. Президент России своим указом установил, что до конца декабря этого года бойцы будут сразу получать по 400 тысяч рублей. Дополнительно 400 тысяч рекомендовано выплачивать регионам, откуда человек призвался. Это не считая регулярной зарплаты и других льгот. В Москве с 23 июля предусмотренная единовременная выплата составляет 1 миллион 900 тысяч рублей. При этом сохраняются все ранее установленные городом меры поддержки. По распоряжению мэра Сергея Собянина, военнослужащие по контракту будут получать от 5 миллионов 200 тысяч рублей в первый год.

В столице для добровольцев открыт Единый пункта отбора на военную службу на улице Яблочкова. Важная деталь - подписать контракт в Москве могут жители любых регионов и иностранцы.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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