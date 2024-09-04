Как живет после тяжелой болезни Александр Дьяченко

Актер чуть не умер

Несколько лет назад Александр Дьяченко очень тяжело переболел коронавирусной инфекцией. Популярный актер пережил цитокиновый шторм, десять дней пробыл в "сумеречном" состоянии. К счастью, ему удалось выкарабкаться, однако затем несколько месяцев он не мог прийти в прежнюю форму. Сейчас все это в прошлом, однако тяжелая болезнь наложила отпечаток на его дальнейшую жизнь.

"Раньше я переживал по поводу чего-то несделанного, а сейчас просто живу, иду и делаю — сколько получится, столько и получится", - признался популярный артист.

Александр Дьяченко один из самых востребованных актеров в кино, на его счету десятки ролей, причем как в российских, так и в зарубежных лентах. Не так давно он начал играть и в театре. Кроме того артист увлекается музыкой. При этом мало кто знает, что он получил нетипичное для российских актеров образование. Он учился в Колумбийском университете в американском Нью-Йорке и стажировался в Лос-Анджелесе у известного педагога Милтона Кацеласа.

После болезни артист продолжает работать. А в свободное время Дьяченко в удовольствием играет в хоккей, сообщают "7 Дней".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram