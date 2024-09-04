Путин: Развитие туризма на Дальнем Востоке — одна из генеральных линий развития региона

Президент выступил в рамках ВЭФ

Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума поддержал идею ввести облегченный визовый режим для иностранцев, которые поедут на Дальний Восток.

"То, что вы сейчас сказали, касается раскрытия региона для возможных посещений, чрезвычайно важно.... C удовольствием вас поддержу. Развитие туризма на Дальнем Востоке — одна из генеральных линий развития региона в целом", - приводят слова российского лидера "Известия".

Он подчеркнул, что надо учесть учесть инфраструктурные потребности Дальнего Востока в федеральном бюджете.

Кроме того президент предложил пересмотреть правила схода на берег в портах, которые раньше были закрытыми, потому что эти нормы устарели, ведь многие запреты были приняты "в стародавние времена". Например, припомнил Путин, когда-то Владивосток вовсе был закрытым военным городом, а теперь он процветает и развивается.

Дальний Восток - это больше трети территории нашей страны: 11 регионов и у каждого свой уникальный экономический потенциал.Например, Камчатка делает ставку на туризм. А Сахалинская область еще и на промышленность. Сжиженный природный газ и беспилотники – модель "Аист". Развитию производств помогают в том числе и меры господдержки: льготы, субсидии и особый режим налогообложения.

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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