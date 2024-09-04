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Собянин: 7,8 млн человек посетили музеи и выставочные залы Москвы за последние семь месяцев

16:48
  • среда
  • 04 сентября 2024

Среди самых популярных площадок - отметивший 40-летний юбилей музей-заповедник "Царицыно"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что за последние семь месяцев 7,8 миллиона человек посетили музеи и выставочные залы столицы.

"Самые популярные площадки: отметивший 40-летний юбилей музей-заповедник "Царицыно", Московский государственный объединенный музей-заповедник "Коломенское - Измайлово", Московский музей космонавтики, где хранится больше 100000 артефактов, усадьба Кусково и ее 100-летний Музей керамики, Музей Москвы, который в первом полугодии провёл больше 2,5 тысячи экскурсий", - уточнил глава города.

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