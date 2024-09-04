В МТПП напомнили, какие призы ждут победителей юбилейной акции "Миллион призов"

Розыгрыши акции будут проводиться ежедневно с 7 по 9 сентября

Акция #ВыбираемВместе2024-Москва традиционно будет проводиться на сайте ag-vmeste.ru. В ней смогут принять участие москвичи, проголосовавшие на выборах депутатов МГД VIII созыва с 6 по 8 сентября электронным способом – онлайн на elec.mos.ru или при помощи терминала на избирательном участке. У них должна быть стандартная или полная учетная запись на mos.ru. В основном розыгрыше можно будет выиграть тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов.

Отметим, что у тех, кто проголосует онлайн, будет больше возможностей для получения призовых баллов. До 8 сентября включительно они могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш призов и выбрать одну из трех категорий: "Путешествия и культура", "Спорт" или "Техника для дома". Победителям начислят по 15 тысяч баллов, которые можно будет использовать в качестве скидки при приобретении промокода у одного из партнеров программы в выбранной категории.

Граждане, проголосовавшие впервые онлайн, и те, кто старше 60 лет, получат преимущество. Им гарантированно начислят тысячу баллов. При обмене у партнеров программы (это торговые сети, маркетплейсы, магазины продуктов, одежды и специализированных товаров, столичные учреждения культуры, кафе и рестораны, аптеки и другие) каждый призовой балл приравняется к рублю. Также в программе участвуют благотворительные фонды.

Кстати, акция программы "Миллион призов" много лет помогает развивать благотворительность и привлекать людей к активному участию в общественной жизни. В этом году акция будет проводиться уже в десятый раз.

Кроме того сайт "Миллион призов" совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Все для победы!" продолжает сбор средств. Так, чуть больше недели потребовалось, чтобы собрать 14 миллионов рублей.

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