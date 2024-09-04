Модель Ирина Шейк отказалась возвращаться в Россию

Манекенщица призналась, что обожает свою Родину

Ирина Шейк считается одной из самых успешных и востребованных моделей в мире. Ее настоящее имя - Ирина Шайхлисламова. Она родилась в России, в городе Еманжелинск Челябинской области. Ее отец умер от болезни легких, когда ей было 14 лет, но у нее остались мать Ольга и сестра Татьяна. Ирина росла в простой семье, члены которой имели собственный огород.

"Если ты хотела есть картошку, то сначала должна была уметь ее выращивать. Только повзрослев, я узнала, что есть люди, которые покупают ее в супермаркете. Поэтому я могу дать полезные советы по выращиванию рассады томатов тем, кто меня об этом просит. Тогда я многому научилась, особенно тому, как выжить", - рассказала Ирина.

После смерти мужа мать поднимала детей в одиночку. В то время Ирина уже училась в колледже и занималась музыкой. Тогда-то ее и приметил скаут одного модельного агентства. Вскоре она уехала в Москву. "Когда мне представилась такая возможность, я ухватилась за нее. Так я смогла помочь своей семье, жить в достатке. И я благодарна за это", - отметила Шейк.

Путь Ирины в модельном бизнесе был непрост, однако благодаря упрямству и силе духа ей удалось добиться успеха. Сейчас модель живет в Америке, снимается для всемирно известных брендов и журналов, воспитывает дочь Лею и наслаждается жизнью.

"Я нашла баланс между работой и личной жизнью, между ролями менеджера и мамы. Я выкладываюсь по максимуму, чтобы потом не жалеть", - заключила модель.

Несколько лет назад Ирина Шейк приезжала в Россию и даже снималась в развлекательном шоу Ивана Урганта на Первом канале. Однако в интервью журналу D la Repubblica модель призналась, что постоянно находиться на Родине не намерена.

"Я люблю свою страну, но сейчас я ни на секунду не могу представить, что вернусь туда", - заявила Шейк.

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