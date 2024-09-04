В Минобороны представили отчет о посещении главы МАГАТЭ Запорожской АЭС

Российские военные обеспечили безопасное проведение плановой ротации наблюдателей

В составе миссии прибыли четыре инспектора, задачей которых является наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил башенную градирню номер 1, которую ВСУ атаковали 11 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов. Он и специалисты подтвердили, что нахождение источника возгорания у основания градирни маловероятно, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Отмечается, что все блоки Запорожской АЭС остановлены. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

Напомним, что 27 августа Рафаэль Гросси побывал на Курской АЭС. По итогам поездки он заявил, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий. К слову, ранее возле нее инженеры Росгвардии обезвредили неразорвавшийся кассетный боеприпас HIMARS. Поскольку найденная боевая часть снаряда вошла в землю, специалисты уничтожили снаряд на месте накладным зарядом с соблюдением мер безопасности.

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