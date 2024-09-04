Лариса Долина дала откровенное интервью после потери квартиры и миллионов

Певица стала жертвой подлого обмана

Лариса Долина стала новой героиней ток-шоу Дмитрия Борисова "Эксклюзив" на Первом канале. Прославленная певица откровенно рассказала о том, как путем хитроумной аферы лишилась элитной квартиры в центре Москвы и более 100 миллионов рублей. Однако артистка не падает духом.

"Я живой человек, уязвимый, с тонкой душевной организацией, очень сентиментальна. В жизни не раз приходилось рыдать от обиды. Но поплакала и перестала! Вытираю слезы и иду дальше. У меня полно было таких ситуаций. Вытираю слезы и вперед. Никогда не оглядываюсь назад", - заявила певица.

Недавно в Сети распространилась короткая аудиозапись, на которой нервно подрагивающий, почти срывающийся женский голос, похожий по тембру на тот, что у Ларисы Долиной, рассказывает о том, как ее страницу в запрещенной социальной сети "Инстаграм" украли злоумышленники и написали от ее лица неправду. В новом интервью Лариса Долина заявила, что старается не фокусироваться на плохом.

"Я плохого не помню. Только хорошее. Кто и какие бы пакости мне ни делал, я даже не запоминала, кто это был. Я давно всех простила и живу в абсолютной гармонии с собой. И мне так легко стало жить! Я научилась прощать даже самое подлое предательство", - приводит слова артистки Starhit.

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