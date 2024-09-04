ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган приедет в Казань на саммит БРИКС

18:47
  • среда
  • 04 сентября 2024

Говорят, Турция подала заявку на вступление в союз

Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани. Согласно некоторым данным, власти Турции несколько месяцев назад подали заявку на вступление в объединение. Вопрос расширения БРИКС может быть рассмотрен уже 22-24 октября, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявок на расширение БРИКС огромное количество — "их уже несколько десятков".

Что интересно, если Турция будет принята в БРИКС, она останется кандидатом на членство в Евросоюз, подчеркнул официальный представитель внешнеполитической службы союза интеграционного объединения Петер Стано.

БРИКС за 15 лет стал одним из крупнейших экономических объединений, на участников которого приходится почти половина населения планеты, а также треть мирового ВВП.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.