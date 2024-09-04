Эрдоган приедет в Казань на саммит БРИКС

Говорят, Турция подала заявку на вступление в союз
Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани. Согласно некоторым данным, власти Турции несколько месяцев назад подали заявку на вступление в объединение. Вопрос расширения БРИКС может быть рассмотрен уже 22-24 октября, сообщает ТАСС.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявок на расширение БРИКС огромное количество — "их уже несколько десятков".
Что интересно, если Турция будет принята в БРИКС, она останется кандидатом на членство в Евросоюз, подчеркнул официальный представитель внешнеполитической службы союза интеграционного объединения Петер Стано.
БРИКС за 15 лет стал одним из крупнейших экономических объединений, на участников которого приходится почти половина населения планеты, а также треть мирового ВВП.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram