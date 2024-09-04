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76-летний Михаил Шуфутинский сообщил о рождении ребенка

19:26
  • среда
  • 04 сентября 2024

Певец поделился радостью

Михаил Шуфутинский стал гостем программы рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) "Вопрос ребром". Прославленный исполнитель ответил на самые разные вопросы, касающиеся как деловой, так и личной жизни. Например, певец сообщил о рождении ребенка. Оказывается, он стал прадедушкой!

У внука Михаила Шуфутинского Ноя родилась девочка. Отметим, что тот вырос в Америке, однако последние годы живет в Израиле. В прошлом году Ной женился на израильтянке Ахуве Магерефте. Русского языка он не знает.

Кстати, тогда же женился и сам Михаил Шуфутинский. Его супругой стала танцовщица Светлана, которая моложе мэтра на 25 лет. Она давно состоит в балете артиста, однако взаимностью исполнителю ответила не сразу.

"Однажды, после концерта в Екатеринбурге, поднимался по ступенькам. А из другой двери выходили девочки (танцовщицы.- Прим.авт.). Девочки были как стайка птичек. Я-то дед. Думаю, вот они в шесть часов утра летят. Повернулся, наступил на следующую ступеньку, споткнулся и оттуда я покатился прямо к машине, куда меня должны были посадить. Светка первая подбежала и начала мне помогать. С тех пор я понял, что без этой женщины прожить не смогу", - заявил исполнитель.

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