Ольга Мельникова: Кулинарные клубы в центрах московского долголетия лучше всего сближают жителей старшего возраста

Столичные пенсионеры не скучают от безделья

Более 100 кулинарных клубов по всему городу организовали посетители центров московского долголетия. В ближайшее время планируется расширить сеть центров, открыв филиалы в каждом районе столицы, сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

"Совместное приготовление блюд с последующей дегустацией и общением за одним столом, позволяет людям старшего возраста быстрее сблизиться и подружиться с новыми знакомыми", – убеждена Ольга Мельникова.

Она отметила, что в Южном округе столицы популярностью пользуются клубы "Здоровое питание" в Нагорном районе и "ЗОЖ-рецепты" в Нагатино-Садовниках.

Кстати, благодаря "Московскому долголетию" представители старшего поколения стали больше путешествовать. Как рассказал депутат Мосгордумы Степан Орлов, очень популярными у них стали поездки по Москве и Подмосковью на "Добром автобусе".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице открылось еще 14 центров московского долголетия. Так, появилось новое направление - иппотерапия. На занятиях москвичи "серебряного" возраста под руководством опытных инструкторов учатся не только взаимодействовать с лошадьми, но и правильно за ними ухаживать.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram