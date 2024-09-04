Политический процесс на Западе превратился в изощренные манипуляции

Что в Европе, что в США так называемые демократические элиты все больше раздражают избирателей

Вот что сегодня происходило на заводе автоконцерна Volkswagen в немецком Вольфсбурге: осознав, что их намерены пинком выкинуть на улицу, рабочие устроили протест. Люди свистели, кричали и били в барабаны. Но у руководства голова болит от другого. Генеральный директор Оливер Блюме публично заговорил о закрытии концерна - не хватает денег, потому нужно действовать решительно. А ведь люди, работающие здесь, полагали, что Volkswagen настолько мощный гигант, что будет существовать всегда. Закрыть думают как минимум один крупный завод, где собирают сами машины, и еще один по производству комплектующих. Речь может идти об увольнении 110 тысяч человек. Причина - непомерно высокие затраты на выпуск авто, которые при этом уже не только в цене, но и в качестве уступают конкурентам.

Проще говоря, это начало конца европейского автомобилестроения и приговор экономической политике Берлина и Евросоюза. Речь идет о сокращении производства крупнейшей немецкой компании в самом развитом промышленном секторе страны. Автоконцерн Volkswagen был основан в 1937 году, и с тех пор его конвейеры работали как часы.

"Мы видим, чем чревата зацикленность правительства на достижении идеологических целей любой ценой, не считаясь с затратами. И по мере осознания этой новой суровой реальности все больше компаний, помимо VW, рассматривают возможность ухода из Германии. Опрос, проведенный Торгово-промышленной палатой Германии среди около 3300 национальных компаний, показал, что 37% из них раздумывает о переносе производства за границу", - пишут СМИ.

Экономическое превосходство Европы и особенно Германии в прошлом обеспечивалось за счет поставок российского газа. На фоне рецессии рейтинг Шольца на этой неделе достиг самого низкого уровня за время его руководства страной, упав до 23 процентов. Такие данные приводят немецкие СМИ. Однако канцлер в среду посетил не автомобильный завод в Вольфсбурге, а военную базу Люфтваффе, где заявил, что Германия передаст Украине 17 систем систем ПВО IRIS-T.

Вот что об этом думает французский историк Эммануэль Тодд: "В параличе европейская экономика. Люди, похоже, не понимают, что это является результатом войны на Украине. Сейчас из-за санкций в состоянии стресса и разрушения находятся европейские компании. Европа рушится. В США ситуация ухудшается".

Политический процесс на Западе уже превратился в изощренные манипуляции. Что в Европе, что в США так называемые демократические элиты все больше раздражают избирателей, но все равно пока еще успешно водят их за нос. CNN пишет: администрация Байдена объявит, что Россия пытается влиять на американские выборы. Этот приём уже использовали и в 2016-м, и в 2020-м. Цензуре под предлогом вмешательства будут подвергать, очевидно, тех, кто поддерживает Трампа.

Но сегодня куда занимательнее почитать турецкую прессу - там на фоне новостей о возможном вступлении страны в БРИКС обсуждают, есть ли вообще перспективы развития у стран "Большой семерки": "Ожидается, что в 2050 году доля стран G7 в мировой экономике уменьшится до 20%, а стран БРИКС, напротив, вырастет до 50%. Важное напоминание: не так давно доля стран "Большой семерки" была на уровне 50%. На фоне столь аппетитной картины интерес к БРИКС, естественно, вырос".

Турецкие СМИ сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган лично посетит саммит БРИКС в Казани.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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