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ВС России за ночь отразили атаку безэкипажных катеров и семи дронов

08:12
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Также уничтожен реактивный снаряд РСЗО "Ольха"

ВС России минувшей ночью отразили атаку со стороны Черного моря. Как сообщили в Минобороны, дежурные огневые средства уничтожили два украинских безэкипажных катера.

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Кроме того, по данным военного ведомства, киевский режим пытался устроить террористические акты с применением РСЗО. Средствами ПВО реактивный снаряд системы залпового огня "Ольха" сбит над Белгородской областью.

Также под Белгородом уничтожено два украинских беспилотника самолетного типа. Еще три дрона ВСУ сбито над территорией Курской области и два БПЛА – над Брянской областью.

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