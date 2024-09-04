Зеленский назвал условия успеха Украины

Все зависит от четырех стран

Владимир Зеленский выступил с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом. Украинский лидер заявил, что успех зависит от четырех стран, которые должны дать разрешение на удары дальнобойным оружием по военным объектам вглубь России, ведь, по словам Зеленского, эти страны и являются поставщиками данного оружия.

"И скажу честно от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит", - приводит слова президента Украины "МК".

Кроме того он сказал, что решение о предоставлении Украине дальнобойного оружия зависит от четырех конкретных стран: Америки, Великобритании, Франции и Германии.

Ранее Сергей Лавров предостерег США от передачи дальнобойных ракет Киеву. Российский дипломат подчеркнул, что американцы и так уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначили.

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