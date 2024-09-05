Российских бойцов наградили прямо на передовой

Им вручили ордена и медали

Активное наступление ведут наши военные в зоне СВО. Подразделения группировки "Центр" полностью освободили от неонацистов населённый пункт Карловка Донецкой народной республики. За сутки потери ВСУ на этом направлении составили до 500 военнослужащих.

Воздушное пространство - под контролем наших зенитчиков. Расчеты ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения войск, оперативно выявляют и перехватывают и вражеские беспилотники и баллистические ракеты. Тем самым обеспечивая надёжное прикрытие позиций наших Вооруженных Сил, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.

На Авдеевском направлении прямо на передовой состоялась церемония награждения бойцов, которые проявили мужество и героизм в боях за поселок Желанное. За профессиональное выполнение боевых задач военнослужащим группировки "Центр" вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших", а также знаки отличия Ордена Святого Георгия - Георгиевские кресты IV степени.

Ещё одно награждение прошло на линии фронта на Донецком направлении. Здесь отметили военнослужащих Первого отдельного гвардейского мотострелкового соединения Южной группировки. Личный состав соединения выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции на самых сложных направлениях в ходе освобождения Мариуполя, а также населенных пунктов Запорожья и Луганской народной республики.

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