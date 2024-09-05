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В Германии забили тревогу из-за украинских мигрантов

08:23
  • четверг
  • 05 сентября 2024

80 процентов украинцев живут там на пособия

Сейчас жарко. Зима ещё не наступила. Однако она скоро придёт. Спешу поделиться открытием, которое сделали немецкие журналисты. Буквально процитирую немецкую прессу. Оказывается, зима будет. Но сама по себе смена времён года мало волнует германские СМИ. Как наступят холода - ждут потока гостей с Украины. Незваных. Нежеланных.

Немцы встревожены российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре. Логика понятна - если зимой будет холодно, они же к нам рванут! Конечно, рванут. Вы же сами их науськивали - противостоять России до последнего украинца.

Ещё во времена Ангелы Меркель немцев убеждали в том, что принимать беженцев из Африки и с Ближнего Востока - перспективная затея. Это не голодные рты, а новые рабочие руки. Германия, активно поддерживающая Украину оружием и деньгами, так же думала и об украинцах. Труженики, почти европейцы. Приняла более миллиона. Только работать они не хотят. 80 процентов украинцев уже обрели своё европейское счастье в виде пособия. Весной встрепенулся канцлер Шольц:

"В настоящее время, по статистике, работают двое из десяти человек. Любому, кто работает здесь и не виновен в каких-либо правонарушениях, почти наверняка будет разрешено остаться".

Намёк понятен. Не работаешь - давай домой, до свиданья! Но судьба несостоявшихся украинских гастарбайтеров, которая так волновала эти годы немецких политиков, стала отходить на второй план, когда ведущие немецкие предприятия стали сокращать рабочие места. Из последнего: концерн "Фольксваген" намерен закрыть два завода. Переход на производство электромобилей в рамках "зелёной повестки" оказался затеей нерентабельной. Китайские конкуренты давят. А без дешёвого российского газа производственные затраты слишком велики.

Рабочие бастуют, бастовали уже и фермеры по всей Европе: хватит Украину поддерживать и скупать её сельхозпродукцию. Разоримся! Да всё не впрок. Тревогу в Германии начали бить, когда на выборах в Тюрингии и Саксонии партия "Альтернатива для Германии" вырвалась в лидеры. Говорят о защите национальных интересов, отказе от политики санкций, восстановлении отношений с Россией. И мигрантами недовольны. Ужас ведь. На улицы тут же выпустили протестующих.

Поздно думать Германии о репутации. Спасибо тем, у кого в действительности всё не так, как на самом деле.

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