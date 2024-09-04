Анна Семенович рассказала, как подралась со своей обидчицей

Зато потом фигуристку стали уважать

Анна Семенович рассказала о школьных годах. Фигуристка дала понять, что у нее остались неоднозначные воспоминания. Для начала артистка отметила, что сменила пять школ. Это было связано с тем, что часто, когда менялись катки, ей приходилось подбирать то учебное заведение, которое находилось как можно ближе к льду. График у юной фигуристки был очень жесткий и плотный.

"Первая тренировка начиналась в семь утра. Потом я бежала в школу, успевала только ко второму уроку. А после школы с завистью смотрела на девчонок, которые шли с мальчиками в кино или есть мороженое, потому что мне нужно было бежать на хореографию и на вторую ледовую тренировку. Потом была и третья, и так каждый день. Дома я делала уроки и сразу ложилась спать, потому что в шесть утра подъем…" - рассказала Семенович.

Анна призналась, что ей было сложно в школе, потому что часто она сталкивалась с детской завистью. Дело в том, что она ездила на соревнования за границу, что многим было в том время недоступно, и привозила всякие штучки типа пеналов, фломастеров или даже жвачки. И одноклассники ей завидовали, не понимая, каким тяжелым трудом ей доставались эти импортные блага.

Однажды Анну Семенович даже закрыли в темной лаборантской в кабинете химии и продержали там два урока. А когда ей наконец удалось освободиться, фигуристка подралась с девочкой, которая ее заперла.

"Я была девушка крепкая, спортивная, хоть и маленькая, и девчонке той досталось. Вот с того времени меня стали уважать в классе. По крайней мере, со мной больше не связывались и нигде больше не запирали", - рассказала Анна Семенович "Миру новостей".

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