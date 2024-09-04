Ани Лорак рассказала об отношениях с Лазаревым: "Это уже больше, чем дружба"

Певица заговорила начистоту

Ани Лорак стала участницей вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", новый сезон которого стартует на российском телевидении уже в пятницу, 6 сентября. Популярная исполнительница войдет в состав жюри, председателем которого станет, как и в предыдущие разы, певец Сергей Лазарев. А ведущим шоу по-прежнему является "натуральный блондин" Николай Басков.

"У нас прекрасные отношения. Мы давно знаем друг друга, и каждое совместное участие в проекте — это радость и удовольствие. Сергей Лазарев для меня — не только коллега, но и друг, с которым нас связывает многолетняя дружба. К тому же прекрасно ладят наши дети. Я бы сказала, что это уже больше, чем дружба", - заявила Ани Лорак.

Поддерживает теплые отношения певица и с Филиппом Киркоровым. Артистка в восторге от того, как теперь выглядит поп-король отечественной эстрады. Напомним, на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", который на днях завершился в Сочи, Филипп появился с внушительными бицепсами и с идеальным прессом, сразив общественность наповал.

"Филипп — артист, который постоянно преображается, каждый раз удивляя своих зрителей и поклонников. Его способность к трансформациям и умение создавать что-то новое действительно впечатляют. Это тот человек, который никогда не оставит своих поклонников равнодушными. Именно эта постоянная работа над собой, стремление к новому и умение удивлять — и есть его главный секрет", - высказалась певица в беседе с "Теленеделей".

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