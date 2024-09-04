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В Амурский лиман заплыли сразу шесть косаток

22:35
  • среда
  • 04 сентября 2024

Опасных гостей заметили рыбаки

В Амурский лиман заплыли сразу шесть косаток, которые обычно южнее Шантарских островов не появляются.

Опасных гостей заметили рыбаки. Один из китов застрял на мелководье, и людям удалось его погладить и даже обнять за плавник. А вот собака, которая также была в лодке, решила еще ближе познакомиться с неведомыми для нее животными и отважно прыгнула в воду. Правда, быстро поняла, что делать этого не стоило, и вернулась к хозяину.

Как только в лимане начался прилив, косатка снялась с мели и уплыла вместе с сородичами.

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