Опасных гостей заметили рыбаки

В Амурский лиман заплыли сразу шесть косаток, которые обычно южнее Шантарских островов не появляются.

Опасных гостей заметили рыбаки. Один из китов застрял на мелководье, и людям удалось его погладить и даже обнять за плавник. А вот собака, которая также была в лодке, решила еще ближе познакомиться с неведомыми для нее животными и отважно прыгнула в воду. Правда, быстро поняла, что делать этого не стоило, и вернулась к хозяину.

Как только в лимане начался прилив, косатка снялась с мели и уплыла вместе с сородичами.

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