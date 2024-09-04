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Америка ввела санкции против ряда российских СМИ

21:10
  • среда
  • 04 сентября 2024

Якобы они вмешались в выборы в США

Речь идет о медиагруппе "Россия сегодня", в частности санкции введены против РИА Новостей, RT, ТВ-Новостей, Ruptly и Sputnik.

Американские власти внесли эти СМИ в список иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, касающуюся иностранного вмешательства в выборы в США. Уточняется, что в Вашингтоне также будут предпринимать шаги по введению визовых ограничений против сотрудников указанных медиа, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на президентских выборах в Соединенных Штатах, запланированных на ноябрь, одержит победу тот, кого выберет американский народ, а дело России — не вмешиваться и наблюдать. При этом Песков отметил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для возобновления совместной работы с властями США.

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