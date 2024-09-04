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На территории Южного округа Москвы прошли экорейды

22:03
  • среда
  • 04 сентября 2024

Участники осмотрели береговую линию сразу нескольких районов

Они посетили "Бобровый остров" – природный оазис посреди районов Южного округа, смогли оценить масштаб развития речного транспорта, строящиеся пристани. Грубых нарушений, требующих скорейшего устранения, выявлено не было. Кроме того в рейде участвовали активисты Всероссийского общества спасения на водах в Нагатинском затоне.

В частности, были осмотрены с воды места швартовки судов, а также береговой линии возле новостроек. Одна из основных целей – обеспечить максимальную безопасность людей, которые катаются на катерах по реке в местах, где проходят грузовые суда.

"Городские власти уделяют большое внимание заботе об окружающей среде. Новым этапом развития общественного транспорта стали электрические речные трамваи, которые вышли на воду летом прошлого года", - сообщил заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селиверстов.

Ранее в Новой Москве провели рейды по незаконным свалкам строительного мусора. Грузовики останавливали представители Департамента природопользования Москвы совместно с ГИБДД и полицией. Проверяли документы.

Для вывоза подобного груза оформляется специальное разрешение с указанием места сброса мусора, если такой бумаги нет, значит водитель везет содержимое незаконно. В таком случае инспекторы составляют протокол об административном правонарушении, что подразумевает крупный штраф.

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