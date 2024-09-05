"Имитация политического обновления": Безпалько о перестановках на Украине

Это происходит на фоне завершения срока легитимного президентства Зеленского

Сможет ли Зеленский укрепить свою власть, меняя министров, или же киевский режим окажется в ещё более глубоком кризисе? Насколько связаны перестановки в правительстве с военными неудачами ВСУ? И как скажется на внешнеполитической активности Киева вероятная смена главы МИДа?

Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с Богданом Безпалько - членом Совета при президенте России по межнациональным отношениям.

"Я думаю, что это просто имитация политического обновления. Особенно после того, как закончился срок легитимного президентства Зеленского. И для парламента Украины. Сейчас нужно имитировать хотя бы какое-то обновление – одних номинальных фигур на других", - отметил он.

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