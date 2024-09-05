Преступник задержан, его зовут Колт Грей и ему 14 лет

Стрельбу в школе Джорджии устроил её ученик. Об этом в среду, 4 сентября, заявил глава Бюро расследований штата Крис Хоузи.

Преступник задержан, его зовут Колт Грей и ему 14 лет. В ФБР заявили, что судить его будут как совершеннолетнего. Ему грозит смертная казнь, так как она считается высшей мерой наказания в этом штате.



В среду не менее четырёх человек погибли, около 30 пострадали из-за стрельбы в школе в США, сообщает CNN.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram