Полянский: Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу для операции в Газе

Дмитрий Полянский сделал ряд заявлений в ходе заседания СБ ООН

Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу для операции в Газе. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил Дмитрий Полянский в ходе заседания СБ ООН.

Полянский также выразил глубокие соболезнования семьям погибших заложников, включая российского гражданина Александра Лобанова.

Говоря про Израиль, он отметил, что страна игнорирует резолюцию Совета безопасности ООН с планом прекращения огня в Газе. Совбез един в понимании того, что освобождение оставшихся израильтян и иностранцев военным путем невозможно и переговорам нет альтернативы.

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