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Российские Ми-28 поразили бронированную технику ВСУ в приграничье

08:36
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Расчёты РЗСО "Град" уничтожили группу пехоты ВСУ

Последние данные Минобороны о ситуации в Курской области. Российские военные продолжают активные действия по вытеснению украинских подразделений, которые вторглись в регион.

С воздуха сокрушительные удары по неприятелю наносит армейская авиация. Экипажи вертолётов Ми-28 поразили бронированную технику и скопление живой силы ВСУ в приграничном районе.

Непрерывные удары по позициям неонацистов наносят наши артиллеристы. Расчёты РЗСО "Град" уничтожили группу пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесу. Огонь вели по заданным координатам. Мощный залп "Града" не оставил боевикам никаких шансов. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, подтвердили: цель поражена, ротация противника сорвана.

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