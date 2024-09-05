По центру ударили ВС России

Находившиеся в учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) не успели спрятаться в безопасное место. Такое заявление сделал руководитель 179-го объединенного учебного центра связи в Полтаве Игорь Мацюк.

Как пояснил Мацюк в беседе с The New York Times, "те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили", но у остальных времени на это не было — между ударами российских военных был слишком короткий промежуток.

По этой причине, заявил директор центра, жертв и раненых оказалось так много. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о 51 погибшем и 271 раненом, но многие полагают, что цифры занижены.

3 сентября российские военные нанесли удар по учебному центру ВСУ в Полтаве. По данным военных корреспондентов, подготовку украинских специалистов РЭБ и связи ведут иностранные инструкторы. В украинских Сухопутных войсках заверили, что после этого удара будут усилены меры по обеспечению безопасности личного состава.

Американские журналисты отмечали, что поражение военного института стало одним из мощнейших ударов ВС России и в очередной раз продемонстрировало превосходящую огневую мощь российской армии.

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