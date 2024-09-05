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Появились новые подробности задержания Дурова в Париже

08:36
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Он провел под стражей четыре дня

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров и сопровождавшие его лица успели пройти в VIP-зал парижского аэропорта Ле-Бурже, прежде чем их вызвали сотрудники французской полиции.
Появились подробности еще об одном гражданстве братьев Дуровых

Как сообщает телеканал TF1, Дуров успел забрать свой багаж и расположился в лаунж-зале для VIP-персон во время проверки документов. В зал вошли полицейские и попросили бизнесмена, а также его помощницу и телохранителя пройти наверх. После этого Дурову сообщили, что он взят под стражу.

Источник телеканала уверяет, что Павел Дуров "не мог в это поверить", однако требованиям правоохранителей подчинился.

Ранее сообщалось, что судебные повестки и ордера, которые французские власти отправляли администрации Telegram, скапливались на редко проверяемой электронной почте мессенджера — поэтому компания на них и не реагировала.

Между тем правоохранительные органы Южной Кореи обвиняют мессенджер Telegram в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве, в связи с чем южнокорейская полиция начала расследование.

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