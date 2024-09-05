Наемники участвуют в боевых действиях и подготовке украинских военных

Москве доподлинно известно о присутствии на Украине инструкторов из разных стран мира. Они участвуют как в подготовке и тренировке украинских военных, так и непосредственно в боевых действиях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что тут налицо непосредственная вовлеченность в конфликт иностранных государств. Это не новость, и российские военные все более эффективно уничтожают такие цели. По словам Пескова, это очень хорошо с точки зрения продвижения специальной военной операции, а также достижения целей, поставленных руководством России.

ВС России нужно повышать эффективность, усиливать нажим и идти вперед. Ведь киевский режим не гнушается ничем, напомнил представитель Кремля. Если наши военные наносят удары исключительно по военным целям, то киевский режим бьет кассетными боеприпасами по жилым кварталам и по чисто гражданским целям, заявил Песков в интервью "Известиям".

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