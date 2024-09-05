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Песков: Новая мобилизация в России не обсуждается

08:56
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Никакой необходимости в ней нет

Объявление новой мобилизации в России не обсуждается. Об этом в четверг, 5 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как подчеркнул представитель Кремля, даже “обсуждений таких не ведется".
Бегство от мобилизации на Украине подорожало в два раза

При этом Песков отметил, что количество желающих заключить контракт с Министерством обороны России для участия в специальной военной операции увеличивается — "все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты".

Пресс-секретарь президента напомнил, что российские власти предпринимают меры экономического характера, которые способствуют активизации этого процесса, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что россияне отреагировали на атаку украинской армией Курской области, действенно выразив поддержку нашим бойцам — возросло число "желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию".

Также в России опровергли слухи о том, что продолжительность срочной службы в армии якобы хотят увеличить до двух лет. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отмечал, что "никакой логики в этом нет ни со стороны безопасности государства и обеспечения его работоспособности и защиты, ни со стороны простой житейской логики, ни со стороны экономики".

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