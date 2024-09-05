В Кремле опровергли возобновление контактов с Францией из-за Дурова

Задержание бизнесмена не сподвигнет Москву на это

Россия готова помогать создателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции, но вряд ли его ситуация может сподвигнуть Москву и Париж на какие-либо контакты. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в четверг, 5 сентября.

Как отметил политик в интервью "Известиям", "российская сторона, конечно же, готова своему гражданину оказать всю необходимую помощь, но в ситуации с Павлом Дуровым ситуация иная, ибо он является гражданином Франции".

Песков признал, что, поскольку "для французских властей его гражданство является единственным и приоритетным", возможности российских властей ограничены.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что "никаких переговоров с Кремлем у Дурова не было, а то, что он посещал Россию, он – гражданин России, он свободно передвигается".

Российское Министерство иностранных дел призвало международные организации выполнить свой мандат по защите свободы слова в свете задержания создателя Telegram Павла Дурова во Франции. Ведомство подчеркнуло, что действия Парижа представляют угрозу свободе распространения информации.

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