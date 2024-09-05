Удар ВС России повредил критическую инфраструктуру в Херсонской области

Уничтожена башня сотовой связи
Ночные удары ВС России и последовавшие взрывы повредили объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин.
Как написал украинский чиновник в Telegram, российские военные попали в объекты критической инфраструктуры. Поражена башня сотовой связи и административное здание. Также в результате атаки были повреждены линии газопровода.
3 сентября Прокудин также сообщал о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне. По его данным, тогда ударом был также поражен газопровод и складское помещение.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram