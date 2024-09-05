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Удар ВС России повредил критическую инфраструктуру в Херсонской области

09:04
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Уничтожена башня сотовой связи

Ночные удары ВС России и последовавшие взрывы повредили объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Александр Прокудин.

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Как написал украинский чиновник в Telegram, российские военные попали в объекты критической инфраструктуры. Поражена башня сотовой связи и административное здание. Также в результате атаки были повреждены линии газопровода.

3 сентября Прокудин также сообщал о повреждении критической инфраструктуры в Херсоне. По его данным, тогда ударом был также поражен газопровод и складское помещение.

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