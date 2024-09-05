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Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина

08:59
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Оно проходит во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) началось пленарное заседание, участие в котором по традиции принимает президент России Владимир Путин.

В панельной дискуссии наряду с российским лидером будут участвовать премьер-министр Малайзии и заместитель председателя КНР.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что на форум съедутся 6 тысяч гостей из 76 стран, свое участие подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний.

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