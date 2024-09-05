Поляки потеряли целую колонну бронетехники

Информация о ходе СВО. Российские войска стремительно развивают наступление на Покровском и Южнодонецком направлениях. Значительно расширена зона контроля на подступах к Угледару. Захвачены трофеи ВСУ - несколько единиц натовской техники, в том числе два танка "Абрамс" производства США. Многие киевские радикалы сдаются в плен. Также наши военные жёстко пресекают попытки перегруппировки неонацистов в курском приграничье.

На проселке в Курском приграничье боевиков на квадроцикле догоняет выстрел из гранатомета. Видно, как на ходу падают убитые и раненые. А на этих кадрах – последний в колонне уцелевший броневик с десантом. Видимо, надеялся вырваться. Но получил один за другим два снаряда точно в башню. Засада морских пехотинцев, в которую угодили националисты, была подготовлена безупречно.

Так сегодня выглядит попытка ВСУ провести ротацию и подтянуть в Курскую область подкрепление. Большая часть резервов остается на обочинах или в кустарниках. Дороги на Суджу, Коренево, Малую Локню превратились для боевиков в буквальном смысле в дороги смерти. О прорывах вглубь приграничных районов уже никто из националистов не помышляет. Тут бы еще ноги обратно, в Сумскую область, унести. И не погибнуть под ударами "Градов".

В Донбассе ВСУ потеряли еще два крупных "опорника". И два американских "Абрамса". Наши морпехи освободили от националистов поселок Золотая Нива. А трофейные танки эвакуировали в тыл группировки "Центр".

Эту группу из 6 человек взяли в плен. Раненых перевязали. Всех накормили. Допросили. Бывшие боевики рассказывают: на Покровском направлении - настоящий хаос. В панике, пытаясь вырваться из заблокированного нашими штурмовиками поселка, танк ВСУ давит свой же бронетранспортер. А на этом американском "Макс-про" вчера ездили наемники.

Во дворе и вдоль дороги - еще с десяток подбитых натовских бронемашин и пикапов. Говорят, все принадлежали полякам. У наемников сегодня грандиозный конфликт с командованием ВСУ. Украинские генералы просто бросили варшавских панов на передовой, под Покровском. И оттянули все резервы в Курскую область. В результате поляки потеряли целую колонну бронетехники и оказались взяты российскими войсками в полукольцо.

В самом Покровске, временно подконтрольном ВСУ, объявлена принудительная эвакуация. Местные жители рассказывают - администрация и полиция уже вывезли свои документы, оргтехнику и архивы. Но вот люди уезжать хотят далеко не все. И, чтобы заставить горожан бросить свои дома, власти закрыли почти все социальные учреждения. Не работают аптеки, поликлиники и почта. Невозможно получить пенсии - в банках тоже все окна заколочены фанерой. Впрочем, многие предпочитают ждать освобождения Покровска от неонацистов, чем переезжать в западные районы Украины.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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