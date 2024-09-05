Сразу три партии требует назначить своего премьера

50 дней без премьер-министра. Олимпиада, которой прикрывал Эммануэль Макрон свое нежелание определяться с кандидатурой на пост главы правительства, закончилась. В разгаре Паралимпиада. А воз и ныне там.

Гениальное решение Макрона провести внеочередные парламентские выборы сыграло не в его пользу. Сразу три партии, поделившие Национальную ассамблею почти поровну, требует назначить своего премьера. Тот тянет, чем лишь повышает градус ненависти. Лидер победившей во втором туре коалиции левых предложил уже две кандидатуры. Но снова отказ. Пошли в ход угрозы. Более 80 депутатов подписали резолюцию с требованием отправить Макрона в отставку.

В соцсетях политики шутят, мол, вот так выглядит правительство в идеальном мире Макрона. Бывший премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что намерен стать президентом страны уже через год. Впрочем, как бороться с непокорными, на западе знают, надо найти пресловутый российский след.

Американская методичка до сих пор работает. Теперь, когда демократы почувствовали приближение ноябрьских выборов, ее снова открыли. Накануне администрация Байдена ввела санкции против российских СМИ, ведь там проигрывает войну против России по всем фронтам. А несогласных с позицией кураторов Киева просто удаляют из эфира. Как это произошло на немецком канале с автором телеграм-канала Домеником Райхером.

Над тем, стоит ли и дальше поставлять Киеву вооружение, задумываются не только журналисты. И как бы ни просила шайка с Банковой еще грошей, подают не всегда. Вот и главу украинского МИДа, который накануне написал заявление по собственному, Зеленский называл недостаточно энергичным для привлечения помощи, пишет местная пресса. Украинская журналистка Диана Панченко опубликовала фотографию жены министра - с шампанским, в Rolex, Cartier. Фотография тут же набрала почти миллион просмотров. А супруга Кулебы заблокировала свою страницу в интернете.

Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, Зеленский предложил назначить главой МИД вместо Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу, который в прошлом работал в офисе президента.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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