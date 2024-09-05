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Собянин: Москвичи направили на благотворительность почти 150 миллионов рублей

11:53
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Правительство Москвы поддерживает социально ориентированные НКО

За пять лет москвичи направили на благотворительность около 150 миллионов рублей. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в столице создан специальный сервис, помогающий просто, удобно и безопасно оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. Он объединяет 92 некоммерческие организации, которые регулярно предоставляют отчёты о проделанной работе.

Правительство Москвы поддерживает социально ориентированные НКО, выделяя им гранты на реализацию программ. Кроме того, в городе развивается волонтёрское движение, проводятся благотворительные фестивали и ярмарки.

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