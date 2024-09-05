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В ЦИК прошла процедура разделения ключей шифрования для системы ДЭГ

11:52
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Она гарантирует безопасность и объективность подсчета результатов

В России идут последние приготовления к единому Дню голосования, он назначен на это воскресенье, 8 сентября. В Центральной избирательной комиссии сегодня открылся информационный центр. Туда будут стекаться все данные о ходе выборов и их итогах.

И сегодня же в ЦИКе прошла процедура разделения специальных ключей шифрования для системы дистанционного электронного голосования. Она гарантирует безопасность и объективность подсчета результатов.

Части ключей записаны на несколько внешних носителей. По отдельности флешки бесполезны, и только соединив их вместе, можно будет расшифровать полученные данные.

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