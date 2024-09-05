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В Казани выявили нелегальный пансионат для пожилых людей

11:59
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Ведется следствие

В Казани задержали хозяйку нелегального пансионата для пожилых людей, расположенного в частном доме в посёлке Щербаково. В ходе обысков следователи обнаружили более 20 пенсионеров в состоянии крайнего истощения, четверо - прикованы к кроватям наручниками. Кроме того, выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и пожарной безопасности.

Чтобы попасть внутрь пансионата для престарелых в поселке Щербаково под Казанью, сотрудникам правоохранительных органов сначала приходится перелезть через забор, а затем распиливать дверь болгаркой. Владельцам нелегального заведения, очевидно, есть что скрывать. Впритык друг другу в тесных комнатах с решетками на окнах стоят кровати. Почти все они заняты пожилыми пациентами в крайней степени истощения и изнеможения. 

На момент обыска в доме находилось 22 пожилых постояльца. По некоторым данным, несколько из них были прикованы к кроватям наручниками. Также в помещениях, где содержались пенсионеры, следователи обнаружили тело. В отношении руководства пансионата заведены уголовные дела. Под стражу взяты трое из сотрудников заведения.

Жуткая правда о том, что происходило за этими стенами, вскрылась во время расследования дела о мошенничестве: одна из постоялиц переписала на "неустановленных лиц" имущество на 100 миллионов рублей, после чего умерла. Когда родственники обратились в полицию, стали открываться всё новые и новые подробности. Выяснилось, что за последние полгода в пансионате скончались порядка 20 пациентов. Тех, кого удалось вызволить, направили в медучреждения города. Им потребовалась помощь. Следственные действия по делу продолжаются.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
Нелегальный пансионат для пожилых людей в Казани
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