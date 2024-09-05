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Путин: От развития Дальнего Востока зависит будущее России

09:20
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Это флагман страны в новой экономической реальности

Будущее России во многом зависит от развития Дальнего Востока. Регион стал флагманом страны в новой глобальной экономической реальности, заявил Владимир Путин. Президент России выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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Путин подчеркнул, что на Восток и глобальный Юг все больше переориентируются основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития страны. А дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие перспективные рынки. Таким образом преодолеваются барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты.

По словам российского лидера, Дальний Восток - огромное пространство для проявления деловой инициативы, запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей. Регион без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, приводит слова Путина ТВЦ.

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