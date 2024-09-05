Путин: БАМ должен стать полностью двухпутным и электрифицированным

Модернизация БАМа станет более масштабным проектом, чем его строительство

Владимир Путин назвал расширение Восточного полигона железных дорог важнейшим проектом. Заявление президента прозвучало на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам президента, на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные двойные пути. Кроме того, дорога должна стать полностью электрифицированной.

Путин отметил, что модернизация БАМа является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР.

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