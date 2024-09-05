Это важно для развития страны

Россия должна гарантировать себе надежное снабжение доступным топливом и сырьем. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент заявил о необходимости "обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом".

Важную роль в этом играет Дальний Восток. В частности, Владимир Путин рассказал о перспективах поиска и добычи на Дальнем Востоке титана, лития, редкоземельных металлов и других ресурсов.

Кроме того, российский лидер призвал "подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций, мы вчера тоже с коллегами об этом говорили".

Ранее Владимир Путин рассказал о сотрудничестве в энергетической сфере с Монголией. В частности, рассматривается возможность поставок российского газа для монгольских потребителей, а проект газопровода из России в Китай через Монголию уже проходит государственную экспертизу.

При этом глава аналитического и исследовательского центра в области энергетики Nomisma Energia Давиде Табарелли признал, что Европа не справляется без российских энергоресурсов — поставки газа из России оставались важными в две последние зимы, а их прекращение крайне усугубит ситуацию.

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