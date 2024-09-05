Путин потребовал ускорить работу по запуску территорий опережающего развития

О создании международных ТОРов говорилось еще на прошлом ВЭФ

Президент России призвал Госдуму и правительство ускорить работу над проектом закона для запуска международных территорий опережающего развития. Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин напомнил, что о планах создания международных ТОРов на Дальнем Востоке было объявлено еще на прошлом ВЭФ. Российский лидер отметил, что эти территории должны предлагать глобальные конкурентоспособные условия для иностранных инвесторов. И прежде всего - из дружественных стран.

По словам президента, первый международный ТОР предполагается создать в Приморском крае. По данным Путина, большой интерес к нему проявляют инвесторы из Китая и Белоруссии. С их участием в Приморье может появиться новый глубоководный порт, приводит слова главы государства ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram