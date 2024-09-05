Путин поставил точку в дискуссиях по дальневосточной и арктической ипотекам

Ставка не изменится
Ставка по дальневосточной и арктической ипотекам останется неизменной — 2% годовых. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По словам президента, в правительстве были дискуссии по поводу условий такой ипотеки. Глава государства предложил поставить точку в этом вопросе.
Путин также отметил, что за последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем востоке вырос вдвое.
Президент также высказался о реализации мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов. На эти цели уже дополнительно выделено 30 миллиардов рублей.
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"Предлагаю из утверждённого лимита таких кредитов на период 2025 по 2030 год целенаправленно выделить 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов. То есть сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению", - сказал Путин.