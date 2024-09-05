Путин поставил точку в дискуссиях по дальневосточной и арктической ипотекам

Ставка не изменится

Ставка по дальневосточной и арктической ипотекам останется неизменной — 2% годовых. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам президента, в правительстве были дискуссии по поводу условий такой ипотеки. Глава государства предложил поставить точку в этом вопросе.

Путин также отметил, что за последние пять лет объем построенного жилья на Дальнем востоке вырос вдвое.

Президент также высказался о реализации мастер-планов развития дальневосточных и арктических городов. На эти цели уже дополнительно выделено 30 миллиардов рублей.

"Предлагаю из утверждённого лимита таких кредитов на период 2025 по 2030 год целенаправленно выделить 100 миллиардов рублей на реализацию проектов мастер-планов наших дальневосточных и арктических городов. То есть сверх тех лимитов, которые регионы могут получить по стандартному распределению", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram