Путин назвал главные условия для развития Дальнего Востока

Это создание условий для каждого работника

Основное условие для развития Дальнего Востока – создание условий для каждого работника. Нельзя возводить сначала заводы, а только потом социальные объекты. Экономика будущего строится вокруг человека, заявил Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России подчеркнул, что работа по созданию рабочих мест должна идти параллельно с созданием социальной инфраструктуры. Это, а также привлекательные условия для работников – одно из главных условий развития дальневосточных регионов.

Российский лидер остановился и на вопросе привлечения на Дальний Восток молодых специалистов. Путин объявил о продлении до 2030 года кадровой программы "Муравьев-Амурский". Глава государства уверен: молодые амбициозные люди видят, что развитие Дальнего Востока и Арктики - одна из самых перспективных задач, которые стоят перед Россией, передает ТВЦ.

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