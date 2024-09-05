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Путин назвал главные условия для развития Дальнего Востока

10:10
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Это создание условий для каждого работника

Основное условие для развития Дальнего Востока – создание условий для каждого работника. Нельзя возводить сначала заводы, а только потом социальные объекты. Экономика будущего строится вокруг человека, заявил Владимир Путин.

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Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России подчеркнул, что работа по созданию рабочих мест должна идти параллельно с созданием социальной инфраструктуры. Это, а также привлекательные условия для работников – одно из главных условий развития дальневосточных регионов.

Российский лидер остановился и на вопросе привлечения на Дальний Восток молодых специалистов. Путин объявил о продлении до 2030 года кадровой программы "Муравьев-Амурский". Глава государства уверен: молодые амбициозные люди видят, что развитие Дальнего Востока и Арктики - одна из самых перспективных задач, которые стоят перед Россией, передает ТВЦ.

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