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Путин пообещал 100 млрд рублей на мастер-планы дальневосточных городов

10:03
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Эти деньги выделят дополнительно

Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума, поручил выделить дополнительно 100 миллиардов рублей на реализацию мастер-планов дальневосточных городов с 2025 по 2030 год.

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Как подчеркнул глава государства, это принципиально новый инструмент для улучшения качества жизни людей. Параллельно с экономической реализуются социальные программы, поэтому для каждого города Дальнего Востока индивидуально разработали мастер-планы.

Расходы на их воплощение наряду вместе с государством берут на себя бизнес и градообразующие предприятия, способные обеспечить строительство поликлиник, больниц, школ, других инфраструктурных объектов.

Разработка мастер-планов для населенных пунктов обсуждалась в августе на встрече Путина с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Речь шла о развитии Мурманской, Кировско — Апатитской и Мончегорской агломераций. Чибис доложил, как идет реализация проекта.

В марте глава государства поддержал создание международной территории опережающего развития (ТОР) в Забайкальском крае. По словам вице-премьера правительства Забайкалья Владимира Петракова, международный ТОР в Забайкалье станет драйвером роста региона, привлечет инвестиции в край.

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