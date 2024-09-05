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Путин: экономика будущего строится вокруг человека

10:20
  • четверг
  • 05 сентября 2024

Нельзя руководствоваться старой логикой

Экономика будущего строится вокруг человека, а потому нельзя сначала строить заводы и только после этого социальные объекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.
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Как напомнил глава государства, он уже не раз указывал на то, что нельзя руководствоваться старой логикой о первоначальном строительстве предприятий и только затем начинать думать о тех, кто будет на них работать.

Владимир Путин заявил, что "такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая строится, буквально строится вокруг человека".

В качестве примера правильного подхода президент привел Дальний Восток, где одновременно с новыми экономическими планами реализуют крупные социальные инициативы.

Ранее Путин подчеркивал, что в российской экономике укрепляются позитивные тенденции, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулась в последние годы наша страна.

При этом глава государства Владимир Путин просил обратить особое внимание на граждан с невысоким уровнем доходов. До этого президент раскритиковал рост зарплат в стране. Он указал правительству на вызовы, с которыми приходится сталкиваться рядовым гражданам.

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