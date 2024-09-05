ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин объяснил вынужденность дедолларизации действиями Запада

10:35
  • четверг
  • 05 сентября 2024

России пришлось отказаться от доллара

Россия не проводит намеренную политику дедолларизации — это не наша страна отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Доля расчетов в нацвалютах с Китаем превысила 90%

Как пояснил Путин, из-за недружественных действий западных государств и их санкций "мы вынуждены искать другие возможности" в том, что касается расчетов с другими странами. При этом США "понимают, что совершили ошибку, но не могут выйти из этой колеи".

Российский лидер также объяснил, каким образом американский доллар заполучил столь важную роль в мировой финансовой системе — США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике.

В мае президент уже отмечал, что Соединенные Штаты пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару. Путин подчеркивал, что США своими действиями "ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар".

Еще в конце 2023 года глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал, что расчеты между Россией и Китаем более чем на 90% проводятся в национальных валютах. Страны почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, что свидетельствует о практически полной дедолларизации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.