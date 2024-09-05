Путин объяснил вынужденность дедолларизации действиями Запада

России пришлось отказаться от доллара

Россия не проводит намеренную политику дедолларизации — это не наша страна отказалась от расчетов в долларах, а ей отказали. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Как пояснил Путин, из-за недружественных действий западных государств и их санкций "мы вынуждены искать другие возможности" в том, что касается расчетов с другими странами. При этом США "понимают, что совершили ошибку, но не могут выйти из этой колеи".

Российский лидер также объяснил, каким образом американский доллар заполучил столь важную роль в мировой финансовой системе — США удачно воспользовались результатами Второй мировой войны в экономике.

В мае президент уже отмечал, что Соединенные Штаты пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к доллару. Путин подчеркивал, что США своими действиями "ослабляют свой главный, основной, самый важный инструмент своего могущества, сам доллар".

Еще в конце 2023 года глава российского кабмина Михаил Мишустин рассказал, что расчеты между Россией и Китаем более чем на 90% проводятся в национальных валютах. Страны почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, что свидетельствует о практически полной дедолларизации.

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