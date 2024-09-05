СКР расследует дело в отношении троих россиян о подготовке терактов

Группировка управлялась с Украины

Подготовку теракта на железнодорожной станции сорвали российские силовики. Задержаны трое граждан России, которые собирали и передавали противнику информацию о местах дислокации российской армии, инфраструктурных объектах гражданского и военного назначения, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в прошлом году на территории Украины при участии ГУР, СБУ и ВСУ было создано террористическое сообщество. Его руководители координировали действия участников, а также разрабатывало планы совершения терактов.

Двое членов террористического сообщества, занимавшиеся сбором информации о ВС России, были задержаны ранее. Третий, житель столицы, в июне 2024 года приехал на железнодорожную станцию в районе Адлера, сделал фотографии и определил координаты для передачи украинскому руководству. Его задержали сотрудники ФСБ и СК. Возбуждено дело по статьям об участии в террористическом сообществе и подготовке теракта.

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